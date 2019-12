lastbil i brand på motorvej

Onsdag morgen er en lastbil brudt i brand på Sønderjyske Motorvej ved Røde Kro i sydgående retning.

Lastbilen holder i nødsporet, og politi og redningsmandskab er på vej. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

- Der er brand i bilen og en gevaldig røgudvikling. Vi ved ikke, om chaufføren er kommet ud, og vi afventer status. Vi er først kommer derud nu, siger Bjørn Pedersen, der er vagtchef ved Syd- Sønderjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Sønderjyske Motorvej: Ved Rødekro i sydgående retning holder en brændende lastbil. Motorvejen spærres kortvarigt. Vær opmærksom og tag hensyn. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) December 4, 2019

Onsdag er flere spor på Køgebugtmotorvejen spærret i nordgående retning.

Det sker som følge af et uheld ved Køge, hvor to personbiler og en lastbil er involveret. Det skriver P4 Trafik.

- Her er to vognbaner spærret ved sammenfletningen. To biler og en lastbil har ramt hinanden, men ingen umiddelbar personskade, siger Martin Bjerregaard, vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Man skal forvente en del kødannelse som følge af uheldet, fortæller vagtchefen videre. Han opfordrer samtidig bilister til at holde et vågent øje, når man skal flette ind fra Vestmotorvejen på Køgebugtmotorvejen.

Der er kødannelse på 35 minutter, skriver Vejrdirektoratet.

#Uheld på #Køgebugtmotorvejen i nordgående retning. Kort efter sammenfletningen i Køge er de to venstre spor lige nu spærret af en personbil og en lastbil. #P4trafik #Tlf70100110 — DR P4 Trafik København & Sjælland (@P4KBHTRAFIK) December 4, 2019

Onsdag morgen er der også sket et uheld på Vestmotorvejen ved Borup i østgående retning.

Venstre spor har været spærret som følge af uheldet.

Politi og redningsmandskab er på stedet. Oprydningsarbejdet var overstået ved syvtiden, skriver Vejdirektoratet. Trafikanter skal forvente kødannelse på strækningen, lyder det videre.

To biler holder har holdt i midterrabatten, men de er fjernet, oplyser P4 Trafik.

#Uheld på #Vestmotorvejen i retning mod Køge, mellem 34 Borup og Vemmedrup. 2 biler holder i midterrabatten. Redning er på vej. #P4trafik #Tlf70100110 — DR P4 Trafik København & Sjælland (@P4KBHTRAFIK) December 4, 2019

Opdateres ...