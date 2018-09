Lastbil kører ind i cykel: 13-årig pige ramt

En 13-årig pige er onsdag eftermiddag blevet påkørt af en lastbil på Hjørringvej i Frederikshavn.

Det oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen, til Ekstra Bladet.

Uheldet skete klokken 15.11 ud for McDonald's.

Pigen har formentlig brækket en fod og er kørt på hospitalet. Hendes forældre er blevet underrettet.

Ifølge Jesper Sørensen kørte pigen og lastbilen i samme retning ad Hjørringvej mod vest forud for uheldet.

Ved krydset Remmens Allé svinger pigen til venstre og kommer ud foran lastbilen, der rammer hende.

- Heldigvis kørte lastbilen ved forholdsvis lav hastighed. Men den rammer pigen, siger Jesper Sørensen.

Jesper Sørensen understreger, at han endnu ikke har læst patruljens rapport om uheldet, og at han alene har fået besked om omstændighederne over radioen.

- Patruljen har prioriteret at køre ud for at orientere forældrene frem for at lave rapporten på stedet, siger Jesper Sørensen.

Der er efterfølgende blevet ryddet op efter uheldet, og trafikken glider normalt igen.