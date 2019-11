Lastbil og personbiler i uheld på motorvej

Morgentrafikken er mandag morgen generet på flere motorveje som følge af uheld.

Således meldes en lastbil og flere personbiler at have været involveret i et uheld på Amagermotorvejen mellem Avedøre og Gammel Køge Landevej i retning mod Amager.

Uheldet skete omkring klokken 6.40, men allerede ved 7.10-tiden er vejen ryddet igen. Man må dog forvente kø på stedet, oplyser Vejdirektoratet.

Også på E45 Nordjyske Motorvej er der mandag morgen problemer, idet flere biler meldes involveret i et uheld i sydgående retning kort efter frakørsel 44 Hadsten.

Her skulle vejen dog også være blevet ryddet, men her må man ligeledes forvente længere rejsetid, oplyser Vejdirektoratet.