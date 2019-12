Lastbil påkører bro: Chauffør efterlyses af politiet

En containerlastbil har tidligt mandag morgen påkørt en jernbanebro på Gl. Århusvej.

Det skriver Sydøstjyllands Politi på Twitter.

Containerlastbil har påkørt jernbanebroen Gl. Århusvej. Vejen forventes afspærret i længere tid pga. skader på broen. Afspærret mellem Skanderborgvej/Egebjergvej. Lastbil med blå container og førerhus efterlyses til sagen. — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) December 30, 2019

Gl. Århusvej er spærret mellem Skanderborgvej og Egebjergvej, da der ligger bentonstykker på kørebanen. Vejen forventes afspærret i længere tid.

Chaufføren er kørt fra stedet efter uheldet, så politiet efterlyser lastbilen, der kører med en blå container og førerhus.

Vagtchef Jørn Bystrup oplyser til Ritzau, at Banedanmarks teknikere er på vej til stedet for at afgøre, hvorvidt også jernbanen skal spærres af.

- Der kører fortsat tog på jernbanebroen, men med nedsat hastighed, så det skaber lige nu forsinkelser. Det er nu op til Banedanmarks teknikere at vurdere skaderne, og om det kommer til at føre til aflysninger, siger han.

