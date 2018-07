Lastbil ramt af stenkast fra motorvejsbro

En lastbilchauffør slap i nat uskadt fra et stenkast fra en motorvejsbro på Østjyske Motorvej.

Episoden skete nær Mundelstrup vest for Aarhus ved broen ved Gammel Viborgvej, da lastbilen kom kørende i nordgående retning, og Østjyllands Politi fik anmeldelsen klokken 02.05.

Lastbilen blev ramt lige over forruden på førerhuset, så der kom en lang flænge i bilens solskærm, men chaufføren slap altså uskadt. Det er politiets formodning, at gerningsmanden har haft til hensigt at ramme forbikørende biler.

- Vi betragter det som en alvorlig ting. Når en lastbil bliver ramt, når den kører med 80 kilometer i timen, kan det jo få katastrofale følger, siger vicepolitiinspektør Kristian Juliussen til DR Østjylland.

- Vi var ude og spærre motorvejen af og søge efter de sten, der var kastet med og andre mulige spor, der kunne hjælpe os med at finde en gerningsmand.

Der er blandt andet fundet nogle sten på stedet, som politiet formoder har været brugt til at kaste med. De fundne sten er på størrelse med en knyttet hånd.

- Hvis nogen har set nogen på eller omkring broen omkring 2.05 i nat, så er vi meget interesseret i, at folk ringer og fortæller, hvad de har set, siger Kristian Juliussen.

Politiet har nummer 114.