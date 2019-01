Lastbil skal bjærges: Motorvej spærret

På grund af et uheld mellem to lastbiler onsdag formiddag på motorvej E45 i Sønderjylland mellem Christiansfeld og Haderslev N, er motorvejen nu spærret onsdag aften i sydgående retning. Det skyldes, at man først nu er ved at bjærge det ene køretøj.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi og Vejdirektoratet.

- Der er ikke kommet nogen alvorligt til skade ved uheldet, oplyser Bjørn Pedersen, vagtchef i politikredsen.