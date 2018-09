Lastbil smadrer ind i Circle K

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

En mandlig lastbilchauffør er kørt ind ind i en Circle K i Ølstykke.

Det bekræfter Nordsjællands politi til Ekstra Bladet, der fik meldingen klokken 14.12.

- Lastbilen er kørt ind i Circle K og har ramt ind i to personbiler på vejen. Den ender så helt inde i forretningen, siger Flemming Hansen, der er vagtchef ved Nordsjællands politi.

Der var ikke nogen passagerer i de to personbiler, lastbilen kolliderede med, oplyser vagtchefen.

Nordsjællands politi ved ikke endnu, hvorfor lastbilchaufføren er kørt galt.

Politiet skal nu til at afhøre vidner og undersøge, om der er fare for at bygningen styrter sammen, når lastbilen bliver fjernet.

Både politi og brandvæsen er stadig til stede ved ulykken.

Ingen personer er kommet til skade, og lastbilchaufføren er blevet kørt til tjek for at sikre, at han er okay.