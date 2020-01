Lastbil væltet: 100 grise døde

Fåborgvej mellem Finderup og frakørsel mod Højmark i Vestjylland er torsdag formiddag spærret i begge retninger efter en ulykke hvor en lastbil er væltet med en større grisetransport.

Det oplyser Vejdirektoratet på sin hjemmeside.

Samtidig oplyser Vejdirektoratet, at vejen tidligst forventes genåbnet klokken kl. 14.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Midt- og Vestjyllands Politi, som fortæller, at der ikke har været tale om et alvorligt uheld. Uheldet skete, mens en modkørende bil var ved at passere lastbilen, hvor de kom lidt for tæt på hinanden.

- Lastbilen røg derfor ud i rabatten. Det var en lastbil med grise i, men der skulle ikke være kommet nogen personer til skade, siger vagthavende hos Midt- og Vestjyllands Politi Jens Claumarch.

Ifølge TV MIDTVEST er op mod 100 grise så hårdt medtaget, at de enten er blevet dræbt eller er blevet aflivet. Lastbilen med en anhænger på væltede ned på en mark med 360 grise i.

Chaufføren forklarer til TV MIDTVEST, at han ville trække en smule ud til siden, fordi der kom en modkørende varevogn. Vognen begyndte dog at slingre, hvorefter svinetransporten skred ud, og anhængeren væltede ind på en mark, skriver mediet.

H & S Westergaard som transporterede grisene bekræfter ulykken over for Ekstra Bladet, men de kan endnu ikke endegyldigt sige, hvor mange grise der præcis er blevet dræbt. De bekræfter dog, at der var tale om op mod 100 grise, som TV MIDTVEST skriver.

