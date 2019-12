Lastbil væltet i rundkørsel: Grise på vejen

En grisetransport er væltet i en rundkørsel på Jyllandsvej tæt på motorvej E20 ved Middelfart. Ifølge Vejdirektoratet render flere grise rundt på vejen.

Fyns Politi er på stedet.

- Vi er på stedet, men har endnu ikke overblikket over hvor mange grise, der er fri, siger vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen.

Fyns Politi bekræfter på Twitter, at ingen personer er kommet til skade og ingen grise er omkommet.

Politiet anbefaler trafikanter at finde en alternativ vej.

Færdselsuheld ved Middelfart afkørsel 58b. Rundkørslen nord for afkørslen er nu helt spærret i.f.m. oprydning efter den væltede grisetransporter. Grisene skal læsses om i anden lastbil. Det kan tage lægere tid. Ingen personsskade. Ingen døde grise v/uheldet. Vis hensyn #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) December 18, 2019

Ekstra Bladet har været i kontakt med et vidne, som hjalp med at lukke fastklemte grise ud af lastbilen. Han fik at vide, at grisene formentlig skal aflives, da det er normal procedure i sådanne tilfælde. Det vil politiet dog ikke bekræfte.

- Det kan vi ikke vurdere, det skal en dreylæge afgøre nu, siger Hans Jørgen Larsen.

Opdateres ...