Lastbil væltet i rundkørsel: Kran kan først komme om seks-otte timer

En lastbil er væltet med kød i rundkørslen Rundkørslen ved Skovalleen og Nykøbing Falster Omfartsvej.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at lastbilen spærrer sporet ind mod Nykøbing Falster, således at man ikke kan komme ind til byen fra Rundkørslen.

Og der kommer lastbilen nok til at ligge et stykke tid endnu. I hvert fortæller politiet, at der er rekvireret en kran, der skal rejse lastbilen.

- Der går seks-otte timer, inden det kraftige materiel, der skal rejse lastbilen, kan være fremme, siger vagtchef, Ove Kristoffersen.

Angiveligt skulle lastbilen være fyldt med kød, og derfor er der rekvireret en ny kølevogn, som kødet skal flyttes overi.