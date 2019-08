Lastbil væltet: Motorvej spærret i flere timer

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En lastbil er væltet på E20 Fynske Motorvej ved Middelfart mellem afkørsel 58a Middelfart og 58b Middelfart Øst, hvorfor vejen er spærret i østlig retning.

Det bekræfter Fyns Politi overfor Ekstra Bladet.

Politiet opfordrer videre til, at billister forlader motorvejen for at finde alternative ruter.

Endnu er det uklart, hvad der har fået lastbilen til at vælte, men politiet oplyser, at lastbilen lækker diesel efter ulykken.

Man forventer tidligst, at motorvejen er åbnet igen klokken 10.00 lørdag formiddag.

Redningsmandskab er på stedet.

Status Fynske Motorvej ved Middelbart. Motorvejen åben i vestlig retning. Lukningen mod øst vil tage noget tid. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) August 24, 2019

Tidligere var begge spor lukkede.

Fynske Motorvej helt lukket ml. afk. 58a Middelfart og 58b Middelfart øst. Forlad motorvejen og find alternativer. Årsag er en væltet lastbil med diesel, som er læk. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) August 24, 2019

Ingen personer er kommet til skade.

Klokken 08.48 oplyste Fyns Politi videre på Twitter, at man har indsat Hjemmeværnet for at dirigere trafikken, som man forsøger at vende.

Samtidig fortæller de, at lastbilen formodentlig væltede på grund af et eksploderet dæk.

Status Fynske Motorvej. Oprydning pågår. Fanget trafik i østlig retning vil blive vendt og sendt af motorvejen. Særlige behov i den anledning ring 114. Hjemmeværn indsættes i Middelfart til trafikregulering, så færdsel fra MTV prioriteres. Årsag form. dækeksplosion. #politi.dk — Fyns Politi (@FynsPoliti) August 24, 2019

Opdateres ...