Lastbil væltet: Motorvej spærret

Redningsmandskab har kæmpet i timevis med at rydde op efter uheld på motorvej

Den tidlige morgentrafik kan torsdag morgen løbe ind i store problemer på Motorring 3 i sydgående retning.

Det skyldes, at en lastbil omkring klokken 1 væltede ved motorvejskryds Brøndby og har spærret tilkørslen fra Motorring 3 til Holbækmotorvejen.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Selvom uheldet altså skete omkring klokken 1, er der stadig ikke noget bud på, hvornår vejen åbner igen.

- Der er tale om en lastbil fuld af parketgulve, som er blevet spredt ud over motorvejen. Og det tager lang tid at rydde op efter sådan et vogntog, men vi kæmper med alt hvad vi har, siger Brian Munck, vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at lastbilschaufføren ikke er kommet alvorligt til skade i uheldet, som allerede tidligt torsdag morgen har givet kø i området.

Ekstra Bladet følger sagen...