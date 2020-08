Lastbil væltet på landevej

Frørup Landevej lidt syd for Kolding er spærret i begge retninger, efter en lastbil er væltet.

Det fortæller vagtchef hos Sydøstjyllands Politi Jeppe Tranum til Ekstra Bladet.

- Vi får 06.51 en anmeldelse om, at et køretøj ligger i grøften. Det viser sig, at det er en lastbil, men jeg kan ikke lige se, hvilken type lastbil det er, siger han

- Der er ikke sket nogen alvorlig personskade. Men lastbilchaufføren er kørt til observation.

Frørup Landevej ved forbindelsesvejen ved afkørslen til motorvejen er spærret i begge retninger, mens man er i gang med at bjærge lastbilen.

Politiet ved endnu ikke, hvorfor lastbilen kørte af vejen.

Opdateres ...