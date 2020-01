Lastbil væltet: Vej helt spærret

Fåborgvej mellem Finderup og frakørsel mod Højmark i Vestjylland er torsdag formiddag spærret i begge retninger efter et uheld, hvor en lastbil er væltet.

Det oplyser Vejdirektoratet på sin hjemmeside.

Samtidig oplyser Vejdirektoratet, at vejen tidligst forventes genåbnet klokken kl. 14.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Midt- og Vestjyllands Politi, som fortæller, at der ikke har været tale om et alvorligt uheld. Uheldet skete, mens en modkørende bil var ved at passere lastbilen, hvor de kom lidt for tæt på hinanden.

- Lastbilen røg derfor ud i rabatten. Det var en lastbil med grise i, men der skulle ikke være kommet nogen personer til skade, siger vagthavende hos Midt- og Vestjyllands Politi Jens Claumarch.

Det er endnu uvist, om der er nogen grise, der er kommet til skade ved uheldet.

Opdateres ...