Lastbilchauffør brugte fjernbetjening til at snyde politiet

En bulgarsk vognmand er blevet idømt en bøde på 300.000 kroner, efter at en af hans chauffører adskillige gange har snydt med lastbilens hastighedsbegrænser og takografen.

Takografen bruges blandt andet til at registrere, om chaufføren overholder de lovpligtige køre- og hviletidsbestemmelser.

I Retten i Kolding kom det frem, at chaufføren ligefrem havde lavet en anordning, så han kunne slå takografen fra med en fjernbetjening.

- Når chaufføren trykkede på fjernbetjeningen, stod takografen på hvil, selvom lastbilen kunne køre, og hastighedsbegrænseren var sat ud af drift. Vi ser flere forskellige måder, der bliver manipuleret på, men det er ikke et ukendt fænomen, det her, siger anklager Pernille Moesborg til jv.dk.

Mødte ikke op

Ifølge jv.dk mødte hverken vognmand eller chaufføren op i retten. Der var ellers nok at tale om, for anklageskriftet består af 40 forhold for begge mænd.

Ulovlighederne fik dog en brat afslutning, da politiet foretog en aktion på Sønderjyske Motorvej ved Kolding.

Her kunne betjentene i kontrollen konstatere, at der var pillet ved hastighedsbegrænseren, så lastbilen kunne køre mere end de tilladte 90 km/t.

Jv.dk oplyser, at størstedelen af overtrædelserne i anklagepunkterne stammer fra januar 2018. Perioden strækker sig fra 14. januar 2018 til 7. februar samme år. Det fremgår ikke præcist af anklagepunkterne, hvorhenne manipulationen er sket, blot at det er sket inden for 'fællesskabets område'.

Vognmanden har fået endvidere fået en udeblivelsesdom. Dommen over den bulgarske chauffør bliver afsagt om en uge.