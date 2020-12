Lastbilchauffør død efter ulykke

En 34-årig lastbilchauffør er død efter en ulykke på Midtjyske Motorvej, hvor to lastbiler kørte frontalt sammen tidligere torsdag.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

Den 34-årige, der kommer fra Nordjylland, kørte mod øst, da han kom ud i midterrabatten og rullede videre gennem autoværnet, inden han ramte en modkørende lastbil.

- Vi ved ikke, hvorfor han kom over midterrabatten. Det skal de nærmere undersøgelser fastslå, siger politiets vagtchef Steffen Wolf.

Chaufføren i den anden lastbil - en 35-årig udenlandsk mand - blev kvæstet ved ulykken, men skulle være uden for livsfare.

En bilinspektør undersøger både uheldsstedet og lastvognen i et forsøg på at fastslå årsagen til ulykken. Desuden vil det blive undersøgt, om chaufføren kan have fået et ildebefindende.

Ved 16.30-tiden er motorvejen stadig spærret i begge spor i vestgående retning og åbnes først i løbet af aftenen. I østgående retning er ét spor åbnet