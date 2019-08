Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En lastbilchauffør er mandag eftermiddag død i soloulykke.

- Det er en lastbil, der er kørt ind i et træ, der er væltet ned over lastbilen, fortæller vagtchef Søren Strægaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet fik anmeldelsen klokken 15.55, og klokken 16.15 var meldingen, at en helikopter forventes at være på stedet inden for få minutter.

Klokken 16.40 meddeler politiet på Twitter, at føreren af lastbilen er afgået ved døden.

De pårørende er ikke underrettet.

Uheldet er sket i krydset ved Vesterbækvej og Højvangsvej, og små biler kan passere stedet.

En bilinspektør er kaldt ud.

