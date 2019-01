Lastbilchauffør på speed: Kørte benet af kvinde

En 39-årig lastbilchauffør fra den lille by Nyrup har nu fået sin straf for sidste år at have kvæstet en kvindelige cyklist i et vejkryds i Roskilde under påvirkning af det narkotiske stof amfetamin eller speed.

Det koster ham tre års frakendelse af kørekortet og 25.000 kroner i bøde, oplyser Dagbladet Roskilde.

Den 40-årige cyklist fik amputeret et underben efter trafikulykken i januar 2018. Det skete, da chaufføren svingede til højre i et vejkryds for at komme ud af byen.

Skilte hæmmede udsyn

I retten forklarede chaufføren angiveligt, at han kun havde spottet to cyklister i sidespejlet, da han holdt stille ved Ringstedgade. Han lod dem passere, men overså den kvindelige cyklist, som han kolliderede med i den efterfølgende i sving-manøvre.

Manden blev dømt for overtrædelse af færdselslovens bestemmelse om 'uagtsomt at tilføje nogen betydelig skade på legeme og helbred.

Det virkede formildende, at en motorsagkyndig ifølge Dagbladet Roskilde efter uheldet fandt, at chaufførens udsyn blandt andet blev hæmmet af skilte i ruden.