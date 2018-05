Lastbilchauffør redder familie ud af brændende hus

Ved du noget? Mail 1224@eb.dk eller sms/mms 1224 til alm. takst

En vaks lastvogns-chauffør var tidligt lørdag morgen muligvis årsag til, at en familie på fire personer og en hund ikke indebrændte.

Chaufføren opdagede nemlig, at der var gang i en voldsom brand i en villa på Grangårdsvej i Støvring ved Aalborg.

- Det lykkedes chaufføren at få den sovende familie vækket ved at banke hårdt på en dør. Familien på to voksne og to mindre drenge havde intet opdaget og sov trygt, fortæller indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab, Claus Haparanda, til Ekstra Bladet.

Claus Haparanda bor selv i Støvring.

Dybt chokerede

- Alarmen gik klokken 04.44 og jeg kunne hjemmefra se en kraftig røgfane. På stedet kunne vi se, at der var ild i familiens to biler i carporten. Jeg vil anslå, at en tredjedel af det mere end 300 kvadratmeter store hus var brændt. Ilden havde fået fat i husets facade og havde bredt sig til selve bygningen, fortæller Claus Haparanda.

Ifølge indsatsleder var familien dybt chokerede over at blive vækket på denne 'ubehagelige' måde.

- Heldigvis er ingen kommet til. Men huset er helt ubeboeligt. Det, der ikke er brændt, er meget sodsværtet.

Brandmændene fra Nordjyllands Beredskab fik nedkæmpet ilden og ved ottetiden kunne de afslutte arbejdet.

Den hjælpsomme lastbilchauffør oplyste til indsatslederen, at han havde meget travlt.

- Så han forlod hurtigt stedet igen. Man må sige, at det var eget heldigt, at han kom forbi på det tidspunkt, fastslår Claus Haparanda.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra familien.