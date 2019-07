Lastbilchauffør taget med tårnhøj promille

Lokalpolitiet i Herning måtte tirsdag formiddag rykke ud, da de fik en melding om en slingrende lastbil.

Det skriver TV MIDTVEST.

Borgeren, som ringede ind, mistænkte chaufføren for at være beruset, og det kunne politiet kort efter bekræfte.

- Vi stopper en lastbilchauffør ved Ikast, som havde en promille på over 2,0, så han blev anholdt, oplyser vagtchef Ole Vanghøj fra Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Chaufføren viste sig at være en 44-årig mand fra Litauen. Han blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet i fire uger.

Grundet den tårnhøje promille blev litaueren sigtet efter udlændingelovens paragraf 35, som lyder, at 'en udlænding kan varetægtsfængsles, når der er bestemte grunde til at anse varetægtsfængsling for nødvendig for at sikre udlændingens tilstedeværelse under sagen og under eventuel appel, indtil en eventuel bestemmelse om udvisning kan fuldbyrdes'.