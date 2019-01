Lastbilchauffør taget på motorvej med tårnhøj promille: Risikerer fængsel

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En stribe borgere blev torsdag så bekymrede over kørslen fra en slingrende lastbil på Sønderjyske Motorvej, E45, at de valgte at kontakte politiet.

Og det viste sig, at deres bekymring var velbegrundet.

Da de fremmødte betjente fik chaufføren til at blæse i alkometeret, blev det nemlig blæst så højt op, at den 45-årige hviderussiske chauffør nu bliver fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet ønsker ikke over for Ekstra Bladet at oplyse, hvilken promille alkometeret viste, da alkometeret ikke er lige så præcis som en blodprøve.

Promillen skal dog nå et vist niveau, før fængselsstraf kan komme på tale.

Således skal man ved første forseelse opnå en promille over 2,0 for at blive idømt betinget fængsel. Hvis man allerede er blevet dømt for spirituskørsel, skal promillen dog kun være over 0,5, for at man risikerer betinget fængsel. Er det tredje gang eller mere, man bliver dømt for spirituskørsel, er straffen ubetinget fængsel.

Helle Lundberg, kommunikationsrådgiver ved Syd- og Sønderjyllands Politi, oplyser til Ekstra Bladet, at flere bilister havde ringet til politiet om den slingrende lastbil torsdag.

Den 45-årige chauffør bliver fremstillet fredag klokken 10.30 ved Retten i Sønderborg.