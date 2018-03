Lastbilchauffører blokerede for overhaling på motorvej: Nu ryger kørekortet

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

To lastbilchauffører har ifølge Fyns Politi fredag eftermiddag kørt chikanekørsel på Fynske Motorvej E20 i vestgående retning ved Nyborg.

Det oplyser vagtchef Ehm Christensen til Ekstra Bladet.

Politiet har standset begge lastvogne. Og færdselsbetjenten, som har standset lastbilerne, er af den opfattelse, at chikanekørslen har været så vanvittig, at begge chauffører skal have frakendt retten til at køre lastbil.

- De to ligger og overhaler hinanden. Det gør de på steder, hvor man ikke må. Og de ligger efterfølgende og chikanerer hinanden. For eksempel lægger den ene sig ud midt mellem to vognbaner på midterlinjen, når den anden lægger sig ud for at overhale. På den måde kan ingen komme forbi, siger Ehm Christensen.

Chikanekørslen skete over en længere strækning, oplyser politiet. Og ingen øvrige trafikanter kunne komme uden om i perioden. Uheldigvis for chaufførerne lå en patruljevogn i den kø af biler, som lå bagved lastbilerne og ikke kunne komme forbi.

Politiet søger hjælp fra vidner. Ellers kan det være vanskeligt for politiet at løfte bevisbyrden, fortæller Ehm Christensen.

- Det er ikke nok, at en politibetjent har set et eller andet. Derfor har færdselsbetjenten ringet til mig og bedt om, at jeg hjælper med at skaffe vidner, siger vagtchefen.

Andre trafikanter, som har oplevet chikanekørslen, som altså begyndte ved 16.30-tiden ved Nyborg og fortsatte over Fyn over en strækning på adskillige kilometer, bedes derfor henvende sig til Fyns Politi på tlf.: 114.

- Det er et problem, når lastbiler ligger og kører elefantkørsel. Og når det sker i myldretiden, er det endnu værre for alle andre, siger Ehm Christensen.

Chaufførerne er begge udlændinge. Den ene har imidlertid fast bopæl og arbejde i Danmark. Der var tale om en tankvogn og en sættevogn. Begge lastbiler var hvide.