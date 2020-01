Lastbiler i frontalt sammenstød: Vej spærret

To lastbiler er kørt sammen på landevej. Begge chauffører er umiddelbart sluppet uden alvorlige kvæstelser

To lastbiler er onsdag formiddag kørt frontalt sammen på Rødkjærsbro Omfartsvej mellem Viborg og Silkeborg.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Umiddelbart klarer begge chauffører frisag. De er kørt til tjek på sygehuset, siger vagtchef Ralf Høgedal til Ekstra Bladet.

Foto: Øxenholt Foto

Han fortæller, at vejen er spærret som følge af uheldet, og at vejen må forventes at være spærret i lang tid endnu.

- Det kommer sandsynligvis til at tage nogle timer at rydde op derude, siger han.

Den præcise årsag til sammenstødet er endnu uklar.