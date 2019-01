Lastbiler skal bjærges: Her spærres motorvej tirsdag aften

Tirsdag aften klokken 21 vil den sønderjyske E45-motorvej være spærret i nordgående retning mellem Haderslev N. og Christiansfeld, melder Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det sker, fordi to lastbiler, der gennem det meste af tirsdagen har holdt i nødsporet, skal bjærges efter et uheld. Politiet oplyser, at der er etableret en omkørsel.

Hos Vejdirektoratet lyder det på hjemmesiden Trafikinfo.dk, at motorvejen først åbner klokken fem onsdag morgen.

'Bjærningsarbejdet af to lastbiler fra et tidligere uheld betyder, at motorvejen spærres i retning mod Kolding mellem Haderslev N. og Christiansfeld omkring kl. 21:00, og først vil blive genåbnet omkring kl. 05:00'.

Ekstra Bladet har gentagne gange været i kontakt med Syd- og Sønderjyllands Politi, der understreger, at der ikke er sket noget dramatisk ved uheldet tidligere på dagen.

- Der er ikke sket nogen personskade ved uheldet. Vi har bare ventet til, at trafikken ville aftage med at bjærge de to lastbiler, siger vagtchef Mads Lervad Dammark.