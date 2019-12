Lavede det sidste interview med Peter Madsen: Nu kommer dokumentaren

Den australske filminstruktør Emma Sullivan var den sidste, der lavede et interview med den nu livstidsdømte drabsmand Peter Madsen, før han sejlede ud i sin ubåd med Kim Wall 10. august forrige år.

Hun begyndte allerede i 2016 at lave optagelserne til en dokumentarfilm, der skulle handle om Peter Madsens rumlaboratorium og hans forsøg på at blive den første amatør i rummet.

Men et år efter, at hun gik i gang, tog historien mildt sagt en voldsom og uventet drejning, da Peter Madsen blev anholdt og sigtet for det brutale drab på den svenske journalist.

Men nu bliver optagelserne til dokumentarfilmen 'INTO THE DEEP', der får verdenspremiere i 2020 på den prestigefyldte, amerikanske Sundance Filmfestival og kan ses på Netflix i 2020. Filmen er produceret af den danske producer Mette Heide fra Plus Pictures.

Her ses et billede fra filmen. Foto: Plus Pictures

Det oplyser produktionsselskabet i en pressemeddelelse.

'Ved brug af et års optagelser giver filmen et hidtil uset indblik i historien om en tilsyneladende excentriker, der bliver til en morder. Emma Sullivan filmede sidste gang med Madsen 10. august 2017 – samme dag som han inviterer Kim Wall ud på sin ubåd, skriver de.

I stedet for fokus på Peter Madsen kommer fokus til at være på de unge hjælpere omkring opfinderen og 'deres udvikling fra livet før forbrydelsen til, at de langsomt forstår Madsens sande natur og må erkende, at den mand, de stolede på, har misbrugt deres tillid', fremgår det af pressemeddelelsen.

Emma Sullivan kalder filmen en meget personlig historie for hende.

- Da jeg startede projektet, var jeg vidne til en gruppe unge, der mødtes for at deltage i noget fælles og noget positivt med en mentor, de beundrede. Men så skete det ubærlige… Dét at blive en del af et sådan mareridt ændrer dit liv for evigt, siger filminstruktøren, der kalder filmen 'et vidnesbyrd om de unge mennesker, der langsomt må erkende sandheden om den mand, de har arbejdet med og den frygtelige forbrydelse, han har begået'.

Produceren Mette Heide siger i pressemeddelelsen, at Emma Sullivan har skabt en vigtig dokumentarfilm om 'det ultimative menneskelige bedrag'.

'Filmen viser konsekvenserne af en ekstrem form for manipulation og de unges forsøg på at genvinde kontrollen over deres eget liv', siger Mette Heide, der tidligere har stået bag Netflix-dokumentaren om Amanda Knox, der blev uskyldigt dømt for drab i Italien. Den blev nomineret til to Emmy-priser.

I interviewet med filminstruktøren sagde Peter Madsen blandt andet, at han måske var psykopat, og han talte om, at han skulle lære at holde sin mund. Foto: Deadlinepress.dk

Emma Sullivan vidnede i byretten i marts sidste år, hvor Peter Madsen stod tiltalt for drabet på Kim Wall. Her fremstod hun stærkt berørt.

Hun fortalte, at hun og hendes fotograf lavede interview med Peter Madsen mellem 15.15 og 16.30 og forlod værkstedet omkring klokken 17 den 10. august.

Kim Wall ringede til den nu drabstiltalte klokken 16.38 og aftalte interviewet. Det nåede Peter Madsen dog ikke at nævne for tv-holdet.

Hun forklarede i retten, at Peter Madsen i interviewet begyndte at tale om, at han skulle lære at holde mund, fordi han havde svært ved at holde ting for sig selv.

- Og så begyndte han at bruge den analogi, at han var den hovedmistænkte i mordet på sin nabos hustru, og at han havde retten til ikke at udtale sig, og alt hvad han ville sige, kunne blive brugt i retten mod ham, forklarede filminstruktøren.

- Jeg skal lige forstå dig ret. Så få timer før Peter Madsen sejler ud med Kim Wall, har han brugt sammenligningen, at han kunne være den hovedmistænkte i et drab, spurgte anklageren.

- Ja. Han brugte det som en analogi til at forklare, at han skulle lære at holde sin mund, sagde hun i retten.

'INTO THE DEEP' får verdenspremiere i 2020 på den prestigefyldte, amerikanske Sundance Filmfestival, der finder sted fra 23. januar til 2. februar 2020 i Utah, USA og kan ses på Netflix i 2020.

Filmen er produceret af den danske producer Mette Heide og Plus Pictures.