Lavede minutiøs eftersøgning: Derfor opdagede de ikke lig

En lille smule beklædning, der stak op af jorden, kan være enden på et to år lang mysterium, hvor 73-årige Erik Madsen har været sporløst forsvundet siden en brand hærgede hans hjem i Vebbestrup.

En minutiøs eftersøgning af brandtomten viste ikke spor af folkepensionisten, men under en lag for lag-nedrivning af hus og fundament, der var koordineret med politiet, dukkede et lig op fredag eftermiddag.

Erik forsvundet i to år: Nu har politiet fundet et lig

Begravet under murbrokker i en form for hjemmegravet tunnel.

Foto/collage: René Schütze/Mikkel Cramon Video/redigering: René Schütze/Signe Skov.

Nordjyllands Politi har en stærk formodning om, at der er tale om Erik Madsen, men identiteten og dødsårsagen skal nu fastslås på Retsmedicinsk Institut i næste uge.

– I har finkæmmet alt. Hvordan kan det være, at I ikke har opdaget ham?

– Man skal huske, at det er en brandtomt, hvor alt er styrtet sammen, så det er et vanskeligt sted at undersøge, siger politikommissær Carsten Straszek fra Nordjyllands Politi.

Det var omkring dette sted to meter ned i jorden, at liget blev fundet. Foto: René Schütze

Liget blev fundet i en to meter høj, 60-70 centimeter bred og fem meter lang tunnel, som Erik Madsen har været i gang med at grave direkte ind i jorden uden afstivning, vægge, gulve eller loft. Spand for spand har han gravet tunnelen og båret jorden op via kælderskakten.

Erik forsvundet i to år: Her hejses lig op

Politiet var opmærksomme på, at han havde været i gang med at grave tunnelen for at lægge et vandrør, men efter branden var hele hullet fyldt op med mursten, jord, sand og tagplader.

Stuehuset er fjernet helt fra grunden, og man kan her se hullet, hvor liget blev fundet. Foto: René Schütze

Stoppede for tidligt

Under eftersøgningen allierede politiet sig med eksperter fra Moesgaard, der siede jorden for spor af knogler, mens en stor flok fra Beredskabsstyrelsen sorterede alt.

Men under udgravningen kom de til et fast jordlag, som de opfattede som bunden af tunnelen. Derfor gravede de ikke dybere. Det er dog formentlig været noget af siderne på tunnelen, der er styrtet sammen og har lagt et jordlag ovenpå personen.

– Så vi stopper måske i halvanden meters dybde, hvor vi skulle have været nede i to meters dybde. Det er meget ærgerligt, for vi har brugt mange ressourcer på den her sag, siger Carsten Straszek.

Her ses huset fra oven efter ligfundet. Foto: René Schütze

Sagen har været efterforsket lige så grundigt som en drabssag, fordi det undrede, at den dårligt gående og lungesyge Erik Madsen var forsvundet.

– Vi efterforsker selvfølgelig bredt og udelukker ingenting, men på nuværende tidspunkt har vi ikke noget, der tyder på en forbrydelse. Det mest mistænkelige har været, at vi ikke har kunnet finde Erik nogen steder, siger politikommissæren, der påpeger på flere hypoteser.

– Efterforskningen skal vise, om han eksempelvis var i gang med at grave, eller om han eventuelt har søgt ned i kælderen i forbindelse med branden, fordi der var røg og varme.

Undersøgelser af brandårsagen har tidligere peget på en gryde på komfuret som brandstarter.

– Har I gjort det godt nok?

– Det er i hvert fald beklageligt, at vi ikke finder ham. Men vi har både søgt professionel assistance og gået systematisk til værks dernede. Vi har undersøgt flere søer med dykkere, vi har haft lighunde og nedgravningshunde ude, droner oppe, Beredskabsstyrelsen til at lave udgravninger og Moesgaard Museum til at solde alt materiale. Det er i hvert fald en sag, der har fået enormt stor opmærksomhed, og som der er brugt enormt store ressourcer på af politiet, siger Carsten Straszek og tilføjer:

– Det er jo heller ikke tilfældigt, at han bliver fundet, for vi har været i god og tæt dialog med firmaet, der skulle lave nedbrydningen af huset, og de har lavet et fantastisk arbejde med måden, de har gjort det på, hvor de har fjernet små lag hele tiden. Og på den måde får vi et meget velbevaret findested.