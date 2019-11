Ledende nynazist fængslet: Udtalte sig positivt om hærværk

Et ledende medlem af en nynazistiske organisation mistænkes for at medvirke til at hærværk på jødisk gravplads

De to mænd, der er blevet sigtet for hærværk mod jødiske gravpladser i Randers, er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

- Der er begrundet mistanke om, at de er skyldige i de rejste sigtelser, siger dommer Marianne Sonne.

Tidligere på dagen skrev DR Nyheder, at Politiet mistænker et 38-årigt ledende medlem af den nynazistiske organisation Den Nordiske Modstandsbevægelse for at medvirke til at overhælde 84 jødiske gravsten på en kirkegård i Randers med grøn maling.

Ifølge DR er der tale om 38-årige Jacob Vullum Andersen. Han har sidste uge kommenteret hærværket over for TV2 Østjylland:

'Vi synes, det er positivt, at folk omsider er begyndt at vågne op til en erkendelse af, at magtjøder og jødisk infiltration i samfundet er yderst skadelig og uønsket, og vi har forståelse for, at personer skaber opmærksomhed omkring dette fremmede, undergravende element i samfundet ved at gennemføre eksempelvis en klistermærkeaktion på årsdagen for Krystalnatten,' skrev Jacob Vullum Andersen til mediet.

Manden er ligeledes sigtet for have begået hærværk på en bygning tilhørende Sparekassen Kronjylland i Randers.

Det er onsdag formiddag kommet frem i et grundlovsforhør i Retten i Randers, hvor han bliver begæret varetægtsfængslet, skriver DR Nyheder.

Den 38-årige blev sammen med en 27-årig mand anholdt for weekendens hærværk mod en jødisk kirkegård i Randers, oplyste Østjyllands Politi onsdag morgen.

Mændene er sigtet for groft hærværk, efter at flere gravsten i weekenden blev væltet, og 84 gravsten blev overhældt med maling.

'Det er politiets umiddelbare opfattelse, at motivet for de to tilfælde af hærværk har været at forhåne en bestemt befolkningsgruppe på baggrund af deres religion', oplyser politiet i pressemeddelelsen.

Mændene er fra henholdsvis Randers og Hobro.

Samtidig med hærværket oplevede flere jøder i Silkeborg, Aarhus og andre steder i Danmark at få klistret stjerner kendt fra nazitiden på deres postkasser. Der var også hærværk mod jøder i Sverige.

Forbrydelserne er sket på årsdagen for Krystalnatten i Nazityskland.1111