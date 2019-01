Leder af børneporno-netværk tæsket ihjel

Lederen af et internationalt børneporno-netværk er blevet tæsket ihjel i fængslet, efter et af hans ofre forudsagde hans skæbne

Christian Maire blev i december idømt 40 års fængsel for at være hjernen bag et internationalt børneporno-netværk. Men han nåede langt fra at afsone hele sin straf.

For onsdag blev Christian Maire, der var far til to og gift, tæsket af andre indsatte i det fængsel i den amerikanske stat Michigan, hvor han sad fængslet. Han døde efterfølgende på hospitalet.

Det skriver New York Post og Detroit News.

Offer forudsagde skæbnen

Maire og hans otte andre medsammensvorne lod som om, de var unge drenge på dating-sider for teenagere og lokkede unge piger til at smide tøjet, onanere og endda skære i sig selv, mens mændene så med på webcam.

Gruppen, hvor Christian Maire håndplukkede medlemmerne, hed 'Bored Group'. Alle medlemmer havde det til fælles, at de havde stor viden om computere og seksuel interesse for mindreårige piger.

At det skulle ende fatalt for Christian Maire i fængslet kommer måske ikke som den store overraskelse for et af hans ofre.

- Han kommer til at få så mange tæsk, sagde et af hans ofre, da han blev dømt i december.

Fire andre tilskadekomne

Christian Maire pådrog sig de fatale skader i et fængselsslagsmål, hvor syv var involveret, og fire kom til skade. To af dem var fængselsvagter. Mindst en af dem, der angreb Maire, var bevæbnet med en hjemmelavet kniv, fortæller en talsperson.

Myndighederne behandler dødsfaldet som drab.

- Det er en forfærdelig tragedie, og jeg mener, at sådan noget her burde være undgået, siger Mark Kriger, der er Christian Maires advokat.