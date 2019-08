Leder efter 15-årige Nora i junglen: Afspiller morens stemme

15-årige Nora Quoirin fra London er på niende dag stadig sporløst forsvundet. Et redningshold på 348 gør alt, hvad der står i deres magt for at finde hende

En storslået eftersøgning fortsætter i håbet om at finde udviklingshæmmede Nora Quoirin i god behold. Det er nu over en uge siden at den britiske pige sporløst forsvandt fra et malaysisk jungleresort.

Ikke desto mindre er der nu sat endnu flere kræfter ind i søgningen efter den 15-årige teenagepige.

Der blev i dag sendt et hold på 348 personer ud i junglen for at finde den forsvundne pige, og det er ifølge distriktspolitichef Supt Mohd MarZukee Besar det største, der indtil videre er blevet samlet for at finde Nora Quoirin, skriver Malaysia's Malay Mail.

Redningsholdene benytter sig af fløjter og optagelser af morens stemme, der kalder på deres udviklingshæmmede datter, i forsøget på at finde frem til hende i den tætte jungle.

De kæmper for at se deres pige igen

Teenagerens tante har i kølvandet af hendes forsvinden oprettet en indsamling på gofundme.com, der på seks dage har indsamlet over 90.000 britiske pund. Efter følgende lavede onklen også en, der på fire dage har skrabet næsten 15.000 euro sammen.

Forældrene til Nora Quoirin takkede i lørdags myndighederne og de frivillige for deres enorme hjælp og medfølelse.

- At I er her med os betyder alverden for os. Vi er så taknemmelige for alt, I gør for os. Vi er ekstremt imponerede over jeres indsats og ekspertise, og vi håber i finder Nora, siger de til The Guardian.

15-årig Nora Quoirin forsvandt 4. august fra Dusun-resortet i byen Seremban.