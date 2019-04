Leder efter beviser i vandet ud for drabsstedet i Rungsted

Dykkere fra Forsvaret er lige nu ved at lede efter effekter i vandet ud gerningsstedet i Rungsted, hvor en 20-årig mand blev dræbt af skud lørdag aften, og fire blev kvæstet af skud, knivstik og vold ved bevidst påkørsel.

Forsvaret er på stedet med blandt andet en stor gummibåd, og en efterforskningsleder fra Nordsjællands Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at dykkerne skal lede efter 'effekter' i drabssagen.

Efter drabet fandt politiet et skydevåben i området, der kan være gerningsvåbnet, men politiet mangler blandt andet også en kniv.

Forsvarets båd er sat i vandet lige ud for gerningsstedet på Strandvejen, hvor effekter kan være kastet i vandet.

To mænd fængslet efter skuddrab

Søndag aften blev to mænd fængslet i fire uger på mistanke om drab og ulovlig våbenbesiddelse. Tre andre fik anholdelsen opretholdt i tre døgn, mens politiet fortsætter den intensive efterforskning.

Kaotisk gerningssted: Ofre skudt, påkørt og stukket

Forsvaret på gerningsstedet i Rungsted. Foto: Jonas Olufson

Forsvarets folk i Rungsted deler eftersøgningen i vandet ind i 'firkanter", der markeres på vandet med orange bøjer og reb, så havbunden kan blive metodisk undersøgt.

Dykkerne bruger også en metaldetektor i vandet.