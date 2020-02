Leder efter hjemløs plejefar i sag om overgreb

Ved Retten i Næstved fredag formiddag forsatte retssagen mod en tidligere plejefar, som er tiltalt for vold og overgreb mod en plejedatter, som boede hos plejefamilien i Skælskør fra 2006 til 2007.

Hun var dengang syv år.

Efter planen skulle der fredag være faldet dom. Dog var den 63-årige tiltalte ikke mødt op, hvilket forhindrede retten i at afslutte sagen.

Han var heller ikke til stede under det første retsmøde, som fandt sted torsdag. Derfor blev det besluttet, at han skulle anholdes.

Anklageren i sagen, Anne Marie Fink, fortalte under fredagens retsmøde, at politiet havde forsøgt at finde manden og anholde ham, for at sikre, at han dukkede op i Retten i Næstved.

For selv om han havde afleveret en lægeerklæring, var hans fravær fra retssagen ikke blevet godkendt.

- Politiet har været forbi hans adresse torsdag aften. Her traf man hans søster, som sagde, at han er tilmeldt adressen, men ikke bor der.

- Han er hjemløs, og hun har ikke set ham i nogle måneder, forklarede Anne Marie Fink.

Flere vidner og det formodede offer i sagen har afgivet forklaring.

Men den tiltalte har endnu ikke fortalt sin del af historien. Dog har hans forsvarer, David Neutzsky-Wulff, oplyst, at han nægter sig skyldig.

Ifølge en lægeerklæring lider manden af 'en svær stressreaktion'.

Men da erklæringen blev læst højt torsdag, mente dommer Anders Martin Jensen ikke, at mandens fravær var berettiget.

Den tidligere plejefar gik ifølge anklageskriftet næsten dagligt ind på sit offers værelse, hvor han misbrugte hende seksuelt og adskillige gange voldtog hende, mens hun var anbragt i familiepleje.

Derudover truede han pigen med at slå hende ihjel, hvis hun fortalte andre om overgrebene, og han slog hende 'næsten dagligt'.

Den 63-årige mand er tidligere dømt for overgreb mod børn.

Da der i 2007 opstod mistanke om, at han havde forgrebet sit på tre piger, der havde boet hos ham og hans hustru fra 1999 til 2005, mistede han muligheden for at have plejebørn.

Mistanken førte til, at han i 2008 blev idømt fem års fængsel for seksuelle overgreb, blufærdighedskrænkelse og vold mod tre søstre.

Plejefaderen blev oven i fængselsstraffen dømt til at betale 180.000 kroner samlet til de tre søstre. Dommen blev senere stadfæstet af landsretten.

Det vides endnu ikke, hvornår det næste - og efter planen sidste - retsmøde i den aktuelle sag vil finde sted.

Sagen kan ikke afsluttes, før den tiltalte møder op i Retten i Næstved.