Leder efter Maria på krematorier

Nordsjællands Politi frygter, at en gerningsmand har skaffet sig af med Maria From Jakobsen.

Derfor har efterforskerne, som arbejder dag og nat, nu vendt blikket mod potentielle steder, hvor de jordiske rester af et lig kan forsvinde helt.

- Jeg kan bekræfte, at vi undersøger krematorier, siger Lau Lauritzen, som er vicepolitiinspektør og leder af efterforskningscentret ved Nordsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Marias morder har fået forspring: Her leder politiet efter blodspor

44-årig mand anholdt

Maria From Jakobsen forsvandt 26. oktober, og i flere uger blev sagen behandlet som en forsvindingssag. Noget fik dog politiet til at ændre kurs, da man i søndags anholdt en 44-årig mand, som dagen efter blev varetægtsfængslet for at have myrdet den 43-årige psykolog.

Manden, som har en relation til Maria From Jakobsen, nægter sig skyldig. Han er beskyttet af et navneforbud.

Lau Lauritzen understreger, at politiet indtil videre ikke har fundet tegn på, at en gerningsmand har skaffet sig af med Maria From Jakobsen ved hjælp af en krematorieovn.

- Har I stoppet kremeringer for at undersøge kister?

- Det har jeg ikke nogen kommentarer til, siger Lau Lauritzen.

Politiet søger også andre steder efter Maria From Jakobsen. Det samme gør organisationen 'Forsvundne Personer' på politiets foranledning.

Både Maria From Jakobsens hjem i Frederikssund og et sommerhus i Nykøbing Sjælland bliver i disse dage undersøgt af politiet

Søgte på forsvinden og rensemidler

I går kunne Ekstra Bladet fortælle, at politiets mistanke mod den sigtede blandt andet bygger på, at han har foretaget sig en række aparte aktiviteter i forbindelse med Maria From Jakobsens forsvinden.

Politi: Drabssigtet foretog mystiske søgninger

Blandt andet har han foretaget internetsøgninger på havdybde, olietønder, selvmord, forsvinden og rensemidler.

Hos ham har politiet derudover fundet store mængder af kaustisk soda og saltsyre

- Når vi får sådan nogle oplysninger, samtidig med at en kvinde er forsvundet, skal det sætte nogle tanker i gang. Det er en del af det mistankegrundlag, der har gjort, at dommeren finder, der er begrundet mistanke. Vores dokumentation er lagt til grund for, at man mener, der er begrundet mistanke om, at han har gjort sig skyldig i det her, sagde Lau Lauritzen i går om mistankegrundlaget, som fik en dommer til at varetægtsfængsle manden efter et grundlovsforhør mandag.

Maria From Jakobsen blev meldt savnet hos politiet, dagen efter hun var forsvundet. 29. oktober blev hendes bil fundet i Brønshøj med både bilnøgler og kørekort.

Mangler lig: Trailer indgår i mystisk drabssag

Ifølge politiet havde den sigtede imidlertid - uden at have en særlig god forklaring på hvorfor - været i det område, hvor bilen blev fundet både i dagene før, efter og på selve den dag, kvinden forsvandt.