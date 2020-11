Leder på højtryk efter Maria

Både politiet og gruppen 'Forsvundne Personer' eftersøger Maria From Jakobsen

Mysteriet om Maria From Jakobsen fortsætter. En mand er fængslet for drab på den 43-årige psykolog og mor til to, men politiet har endnu ikke fundet hende.

Det bekræfter Lau Lauritzen, vicepolitiinspektør og leder af efterforskningscentret ved Nordsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

Politiet arbejder på højtryk på at finde kvinden, som har været efterlyst siden 26. oktober.

- Vi efterforsker den mulige forsvindingssag som en drabssag, lyder det kort fra vicepolitiinspektøren, som i skrivende stund ikke ønsker at fortælle mere politiets konkrete skridt for at finde kvinden.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger arbejder politi og kriminalteknikere mandag fortsat i Maria From Jakobsens hjem i Frederikssund. Man har blandt andet dækket alle vinduerne i huset til med plastik, så folk ikke kan kigge ind.

Leder på krisecentre

Den frivillige gruppe 'Forsvundne Personer', som i sidste weekend søgte efter den 43-årige kvinde og mor til to i Københavnsområdet, leder også stadig på trods af at en mand er anholdt.

- Jeg har spurgt politiet, om der er noget, vi kan hjælpe med, og meldingen har været, at vi gerne må lede videre, så det gør vi, fortæller initiativtager Sofie Sønderup til Ekstra Bladet. Hun tilføjer, at man blandt andet vil gå i gang med at søge efter den forsvundne kvinde på krisecentre og andre steder, hvor personer kan søge tilflugt.

- Så længe hun ikke er fundet, og indtil det modsatte er bevist, må vi gå ud fra, hun er i live og forsvundet.

Den fængslede mand nægter sig skyldig. Han har en relation til Maria From Jakobsen, men Ekstra Bladet er afskåret fra at skrive hvilken, fordi manden er beskyttet af et navneforbud.

