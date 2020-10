Leder rasende: Politi lukker festival

Festivalens leder mener, at man havde fået tilladelse af politiet til at holde dørene åbne efter klokken 22

Hovednavnet skulle netop til at gå på scenen.

Men ind kom politiet med en melding om, at årets jazzfestival i Tversted i Nordjylland skulle lukke omgående.

Det skete ifølge Nordjyske tirsdag aften klokken 22. Her gjorde jazzpianisten Carsten Dahl og hans trio sig ellers klar til at spille for de fremmødte.

Men en forbipasserende havde kontaktet politiet og anmeldt festivalen som en piratfest.

Piratfest

Lukningen af jazzfestivalen sker efter fire dage med jazzmusik i Tversted. Selv mener folkene bag, at man havde tilladelse til at holde åbent til midnat, men det mente betjentene ikke.

Bestyrelsen i Tversted Jazzy Days, der står bag festivalen, er ekstremt skuffet over politiets håndtering af sagen. Det skriver leder Niels Ole Sørensen i et opslag på Facebook.

'Vi oplevede i aften, at Politiet lukkede vores festival ned! Vi er lamslåede da argumentet var, at hele arrangementet efter Covid-19 reglerne skulle slutte kl. 22.00 selvom vi kunne dokumentere, at vi har en tilladelse fra Politiet til, at baren skulle lukke kl. 22.00 (bliver lukket kl. 21.50 hver aften) samt Politiets tilladelse til at arrangementet (koncerten) kunne fortsætte til kl. 24.00. Dette har vi 100 % overholdt, lyder det.

'Vi er lamslåede. Vi har brugt meget tid i dialog med politiet op til festivalen for at sikre, at alt var i henhold til reglerne, og har fået retningslinjerne på skrift fra politiet, så vi er helt uforstående overfor deres beslutning', skriver bestyrelsen ligeledes på Facebook ifølge Nordjyske.

Onsdag vil man i dialog med politiet, hvor man vil forsøge at få åbnet dørene for festivalsgæsterne igen torsdag.

Meget mærkeligt

Også Carsten Dahl har kommenteret det besynderlige forløb, der udspillede sig kort før, han med sin trio skulle på scenen tirsdag aften. Han kalder blandt andet personen, der anmeldte festivalen for en 'klaphat'.

'Meget mærkelig og besynderlig oplevelse i aften i Tversted, hvor min trio er klar til at gå på kl. 22. Pludselig dukker der betjente op med hundepatrulje og lukker Jazzfestivalen omgående og smider alle publikummerne ud af lokalet. Vi nåede ikke at spille bare en lille tone', skriver jazzmusikeren blandt andet.