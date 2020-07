Leder stadig efter 21-årige Michelle

Den unge studine Michelle Hørlyck Weber på 21 år forlod i nat sit hjem på Lauritz Sørensens Vej på Frederiksberg.

Siden har ingen hørt fra hende.

Tidligere i dag sendte Københavns Politi en efterlysning ud på den unge kvinde i håbet om at få hjælp fra borgere, der havde set hende.

- Vi har fået flere tip fra borgere, der mener at have set hende. Det er lidt fra her, der og alle vegne, og nogle er mere sandsynlige end andre, men vi har stadig ikke fundet hende, siger vagtchef Henrik Svejstrup til Ekstra Bladet.

Uden sko på

- Lige nu bekymrer vi os en del om, at hun nok render rundt i bare fødder. For vi har hendes sko hos os, siger vagtchefen.

Københavns Politi opfordrer stadig borgere, der mener at se Michelle Hørlyck Weber, til at kontakte dem på telefonnummer 114.