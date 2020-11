Leder stadig efter Maria

Hvis du ser Maria From Jacobsen, skal du ringe 114

Maria From Jacobsen fra Frederikssund er stadig forsvundet. Hun forlod sit hjem i Frederikssund 26. oktober i stærkt nedtrykt tilstand og efterlod både telefon og betalingskort samt et brev til sin familie.

Nordsjællands Politi har tidligere efterlyst den 43-årige kvinde, og nu gentager de den og beder borgere, som ser Maria From Jacobsen, om at kontakte politiet på 114.

Maria From Jacobsen har tidligere boet på Vesterbro, og hun kan være søgt tilbage til området. Her har en borger da også kontaktet politiet og fortalt, at en kvinde, der svarede til Marias signalement, henvendte sig til borgeren og spurgte efter en kvinde ved navn Jytte.

Nordsjællands Politi har efterfølgende kontaktet alle kvinder ved navn Jytte, som bor i den pågældende gade, men ingen af dem kendte Maria From Jacobsen.

Maria From Jacobsen beskrives er 177 cm høj og almindelig af bygning med skulderlangt, lyst hår. Da hun forlod sit hjem, var hun iført sort, halvlang dunjakke, mørke bukser samt sorte 'Ilse Jacobsen'-gummistøvler.

Nordsjællands Politis pressevagt oplyser til Ekstra Bladet, at der ikke er noget, der tyder på, at der skulle være foregået noget kriminelt i forbindelse med hendes forsvinden.

Væk på tredje døgn: Har du set Maria?