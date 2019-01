Lejemorder fældet af sit løbeur: Gemte alt om hans forbrydelser

Han forbander forhåbentligt sig selv resten af sit liv. For udover at være et rigtigt skidt menneske, kan 38-årige Mark Fellows også takke sig selv for, at hans karriere som lejemorder og livet som et frit menneske nu er slut.

Det er hans anden store passion udover mord, der har fældet ham og kostet briten en livstidsdom for to brutale lejemord.

Mark Fellows er nemlig en passioneret langdistance løber. Men han glemte en vigtig detalje: sit løbeur.

Det er ur præcis magen til dette, som fældede den britiske lejemorder. Pr-foto

Overvågede ofrene

Uret, der er et Garmin Forerunner, indsamlede præcise data om hans position, puls og hastighed. Og de data har vist sig at være særdeles værdifulde i politiet opklaring af drabene på de to gangstere Paul Massey i 2015 og John Kinsella sidste år.

Begge blev jagtet ned af Mark Fellows, der forberedte sig meget grundigt ved at overvåge sine ofre i længere tid, før han slog til og skød dem.

Uret åbnede sagen op

Men netop disse forberedelser blev også lejemorderens skæbne. For da politiet i 2018 ransagede hans hjem og fandt uret, kunne de meget præcist afsløre, hvordan han havde forberedt både drabet og flugten efter 2015-drabet på Paul Massey.

Med hjælp fra talrige andre data og vidneforklaring fra en yngre medskyldig, var der ingen vej uden om en livstidsdom for begge drab, hvilket i hans tilfælde betyder, at han aldrig kan blive løsladt igen.

Den medskyldige Steven Boyle har ligeledes fået en livstidsdom, men han kan søge om prøveløsladelse om 33 år.

