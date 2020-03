Lejligheder ramt af skud

Københavns Politi har torsdag aften været talstærkt til stede på Vodroffsvej på Frederiksberg efter et skyderi.

Det fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

Han fortæller, at man på stedet kan se, at der er skudhuller i ruder ind til to lejligheder på vejen.

Foto: Kenneth Meyer

Politiet har afspærret et stykke af vejen og efterforsker i området.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Københavns Politi men uden held.

Over for TV2 bekræfter vagtchef Henrik Stormer dog skyderiet. Han oplyser, at der ikke umiddelbart er nogen, der er blevet ramt. Politiet fik anmeldelsen klokken 21.16.

Foto: Kenneth Meyer

Skyderiet er det andet på Frederiksberg i løbet af torsdagen, idet der også tidligt torsdag eftermiddag blev affyret skud på Eversvej i bydelen. Heller ikke her blev nogen personer ramt.

