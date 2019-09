Lejlighedskompleks evakueret efter stor brand

Torsdag aften er et lejlighedskompleks i Herning blevet evakueret, efter en stor brand opstod i et kælderrum. Der er ingen tilskadekomne

Et lejlighedskompleks på Valdemarsvej i Herning er torsdag aften blevet evakueret, efter en kæmpe brand opstod i et kælderrum.

Der meldes ingen tilskadekomne, fortæller Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi fik meldingen i eftermiddag, hvor nogen havde konstateret, at kælderen i boligblokken var fyldt med røg, fortæller vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Henrik Nielsen.

- Fordi røgen trængte op fra kælderen, besluttede vi at evakuere alle ejendommens beboere. Det gjorde vi på grund af faren for brandspredning, og da der var risiko for røgforgiftning, siger han.

Ukendt årsag

Ilden har kun raseret kælderrummet, som har lidt stor skade.

- Det lykkedes for brandvæsnet at begrænse ilden til kælderen, siger Henrik Nielsen.

Politiet er i færd med at finde brandårsagen.

- Vi er ved at lave nogle tekniske undersøgelser for at finde ud af, hvad der forårsagede branden, siger Henrik Nielsen.

Han kan endnu ikke sige, om der er tale om et uheld, som satte kælderen i flammer.

- Vi ved det ikke på nuværende tidspunkt, fastslår han.

