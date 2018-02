Lemlæstede mand under hjemmerøveri: Albaner skyldig i brutalt drabsforsøg

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): - En 18-årig albansk mand er netop blevet kendt skyldig i drabsforsøg under et hjemmerøveri tilbage i februar sidste år.

Det er et enigt nævningeting, der finder den 18-årige mand skyldig i ved brug af et koben, slag, spark og knivstik at have forsøgt at dræbe en 69-årig cykelhandler i hans hjem på Østerbro. Derudover findes albaneren skyldig i røveri af særlig grov beskaffenhed og hærværk.

- Det er et enigt nævningeting på seks nævninge og tre dommere, der i dag finder den tiltalte skyldig i røveri af særlig grov beskaffenhed, drabsforsøg og hærværk, lyder det i retten.

Her gik det helt galt: De mest grufulde hjemmerøverier i Danmark

- Retten finder det godtgjort, at tiltalte og B. (den makedonske mand, red.) havde planlagt røveri hos den forurettede. De tog kniv, snor og koben med. Retten bemærker, at tiltalte har nægtet sig skyldig i drabsforsøg, og at han har forklaret, det var B., der var den aggressive. Offeret var i livsfare og havde ikke overlevet uden behandling. Det er rettens overbevisning, at tiltalte og B. har udført volden i forening og forståelse, og at tiltalte må have set det som overvejende sandsynligt, at forurettede ville dø af sine kvæstelser. Derfor finder retten, at tiltalte havde fortsæt til at dræbe.

Da retten læste kendelsen op, sad den tiltalte, der er klædt i en blå skjorte, roligt og lyttede, mens han kiggede ned i jorden.

Nægter sig skyldig

Den 18-årige albaner har igennem hele retssagen nægtet sig skyldig i drabsforsøg, men erkender at han var tilstede under røveriet i februar sidste år. Han erkender samtidig, at han har tildelt offeret et enkelt slag, men derudover afviser han, at han har udøvet vold mod offeret.

Ifølge albaneren selv blev han presset til være med under røveriet.

- Jeg blev presset til det. Jeg var bange for, at de ville slå mig ihjel eller banke mig, hvis jeg ikke gjorde det. De sagde, at hvis jeg ikke gjorde det, ville de finde mig, forklarede den tiltalte tidligere i retten og fortsatte.

- Jeg havde aldrig prøvet at lave sådan noget kriminalitet før. Men jeg fik at vide, at jeg ikke skulle være nervøs, og at jeg bare skulle gøre som han (den makedonske mand, red.) sagde. Jeg fik at vide, at vi bare skulle hente pengene, som han vidste, der var i lejligheden.

Se også: Anklager om bestialsk hjemmerøveri: Albaner ville slå ihjel

Den forklaring har Københavns Byret dog ikke købt, og nævningetinget har fundet det bevist, at den 18-årige albaner var ude på at slå den 69-årige cykelhandler ihjel, da han sammen med en makedonsk mand trængte ind i cykelhandlerens hjem tilbage i februar sidste år.

Kræver lang fængselsstraf

Anklagemyndigheden kræver, at den tiltalte bliver fængslet i otte år, da de mener, at der i sagen er hele fem skærpende omstændigheder. Strafferammen for drabsforsøg er normalt seks år.

- Hjemmerøveriet var nøje planlagt. De var to sammen om det. Det forværrer offerets situation og chancer. Der er medbragt knive, koben og snor, og overfaldet har varet 40 lange minutter. Samtidig skal forurettedes skader også medtænkes. Han blev efterladt alene og var i livsfare, og gerningsmændene gjorde intet for at hjælpe ham, lyder det fra anklagemyndigheden.

Anklagemyndigheden kræver derudover, at den 18-årige albanske mand udvises af Danmark for bestandigt.

Derudover kræver anklagemyndigheden en erstatning på omkring 200.000 kroner for tingskade og personskade.

Planlagt overfald

Ifølge anklagemyndigheden blev den 69-årige cykelhandler mishandlet gennem en time fra 07.40 til 08.42 i sit hjem på Østerbro i en så voldsom grad, at skaderne var tæt på at koste ham livet.

Cykelhandleren fik under røveriet flere slag mod kroppen med et koben, to knivstik i venstre skulderblad og venstre lår. Han fik flere spark mod halsen, så hans strubehoved blev knust. Han brækkede også næsen og fik kortvarigt respirationsstop. Den 69-årige mand blev efterfølgende hasteopereret.

Se også: Rystet offer for hjemmerøveri: Har fået jernskinner i halsen

Udover den tiltalte deltog en makedonsk mand og en endnu uidentificeret mand ifølge anklagemyndigheden også i hjemmerøveriet. Det har ikke været muligt at få den makedonske mand udleveret til Danmark og retsforfølge ham. Derfor er det i dag udelukkende den 18-årige albanske mand, der modtager dom i sagen.

Københavns Byret forventer at afsige dom i sagen senere fredag.