Lempelig våbenlov trådt i kraft: Nyt masseskyderi få timer før

- Det er blevet nemmere at have våben med på skoleområder. Myndighederne kan ikke længere forbyde våbenejere at have et våben i et aflåst køretøj på en parkeringsplads.

- Myndighederne må ikke længere begrænse antallet af bevæbnede vagter på skoler.

- Det er nu blevet lovligt at have skydevåben i nogle hjem, hvor der er et plejebarn.

- Myndighederne har nu gjort det ulovligt for udlejere at forbyde deres lejere at have skydevåben i udlejede lejligheder.

- I forbindelse med katastrofer, hvor folk skal evakueres kan folk ikke længere blive sigtet for at have et skydevåben på sig.

- Det er nu blevet tilladt at bære skydevåben på hellige steder såsom kirker og synagoger.

