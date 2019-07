Letbane-direktør: Vi er dybt berørte

Hos Letbanen i Aarhus følger man nu haverikommisionens arbejde, efter at en norsk familie lørdag formiddag blev offer for den ultimative tragedie, da et letbanetog ramte familiens bil og dræbte to ud af fire familiemedlemmer.

– Vi er alle sammen meget berørte. Det er en tragisk ulykke, og vi skal nu i gang med vores arbejde blandt andet med at rydde op efter ulykken. Vores fornemmeste opgave er at understøtte harvarikommisionen i de undersøgelser, de har brug for. Det gør vi blandt andet med dataudtræk og dokumentation fra systemet, siger direktør i Letbanen, Michael Borre, til Ekstra Bladet.

Østjyllands Politi modtog lørdag klokken 11.05 anmeldelsen om, at der på Albøgevej i Trustrup var sket et uheld mellem en norsk indregistreret personbil og et tog fra Letbanen.

To døde efter kollision

På baggrund af anmeldelsen blev der iværksat en massiv redningsindsats. Familiens søn og far stod ikke til at redde, mens yderligere en voksen og et barn blev kørt på skadestuen og nu er uden for livsfare.

Ingen i letbanetoget kom til skade under ulykken, men togets chauffør er nu blevet tilbudt krisehjælp, mens Midttrafik tog sig af togets passagerer.

- Føreren er selvfølgelig meget chokeret, siger Michael Borre.

Mens letbanen i Aarhus snart har kørt i halvandet år er strækningen mod Grenaa ikke mere end tre måneder gammel. Ulykken lørdag formiddag skete på en overskæring, som var under konstruktion og som var uden bom, men med advarselssignaler

– Overkørslen er det, der hedder en sikret overkørsel – dvs. der er en alarm-klokke og lys, der advarer om, at der kommer tog. Det er helt efter forskrifterne, siger direktør Michael Borre om den overkørsel, hvor en norsk familie lørdag blev ramt af tog.

Ifølge direktør i letbanen, Michael Borre, er der umiddelbart intet, der tyder på, at der er sket en fejl i teknikken ved baneoverskæringen, hvor den norske familie lørdag formiddag blev ramt.

Østjyllands Politi har siden ulykken været massivt til stede i området omkring Trustrup.

- Vi er allerede i gang med et tæt myndighedssamarbejde mellem Bane Danmark, Letbanen og politiet. Udover havarikommissionen og en bilinspektør har vi også kriminalteknikere på stedet. Det er et intensivt samarbejde, som skal gøre rede for, hvad der egentlig er sket her, og hvorfor det er gået så galt, sagde politiinspektør Brian Voss Olsen tidligere lørdag.