Letland protesterer mod Danmark på grund af udlevering

Danmarks ambassadør i Riga, Flemming Stender, blev mandag indkaldt til møde i Letlands udenrigsministerium, fordi danske myndigheder har besluttet at udlevere en lettisk kvinde til en straffesag i Sydafrika.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Letlands udenrigsministerium. Danmark opfordres til at overholde menneskerettighederne.

Mødet skyldes blandt andet bekymring over, at den danske anklagemyndighed vil gennemføre udleveringen af 46-årige Kristine Misane på onsdag. Det er, to dage før Østre Landsret efter planen skal afholde retsmøde om fængslingen af hende.

Danmark bliver i pressemeddelelsen bedt om at afvente retsmødet.

Letland er uforstående over grunden til, at Danmark vil udlevere en EU-borger til et tredjeland, hvor menneskerettighederne krænkes.

Letland har både via diplomatiske kanaler og ad politisk vej flere gange forsøgt at forhindre en udlevering af Kristine Misane til Sydafrika.

I januar forsøgte Letlands rigsadvokat at arrangere et møde med sin danske kollega, Jan Rechendorff. Men det blev afslået fra dansk side. Det har Letlands rigsadvokat tidligere oplyst i en mail til Ritzau.

Den 46-årige kvinde indledte fredag aften i Vestre Fængsel en sultestrejke i protest mod, at anklagemyndigheden ikke vil vente på landsrettens beslutning.

- Vi opfordrer Danmark til at have særlig opmærksomhed på hendes helbredstilstand, hedder det i mandagens pressemeddelelse.

Kristine Misane har efterhånden opholdt sig i Vestre Fængsel i 14 måneder. Hun frygter for sit liv, hvis hun udleveres, har hun sagt.

Sydafrikas efterlysning skyldes, at Kristine Misane fjernede sin tre-årige datter fra Sydafrika i strid med en domstolsafgørelse. Barnets far bor i Sydafrika. Misane har beskyldt ham for vold.