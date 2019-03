Lettet Levakovic: - Jeg er glad

'Jeg er lettet og glad.'

Det var hovedpersonens første reaktion, da hans forsvarer, Michael Juul Eriksen, lige over middag sendte Jimmi Levakovic en sms og sekunder senere fik den 30-årige sigøjner-gangsters svar på Højesterets dom i hans udvisningssag.

- Jimmis glæde er helt forståelig. Det her har været et stort pres for ham, og tanken om at blive tvunget til at flytte til Kroation uden sin kone og sine tre mindreårige børn var helt uoverskuelig, siger Michael Juul Eriksen.

Michael Juul Eriksen glæder sig på retssystemets og sin klients vegne over Højesterets dom i udvisningssagen mod Jimmi Levakovic. Foto: Ernst van Norde

Den kendte forsvarsadvokat var i landsretten i sagen om Loyal To Familias mulige opløsning, da Højesteret offentliggjorde de fem dommeres afgørelse. Det endelige udfald kom ikke som en overraskelse.

- Højesteret har tidligere været benhård. Men det her er juridisk det rigtige resultat. Dommen markerer, at der er en grænse for, hvor langt det danske retssamfund kan gå i sager om udvisning, og jeg har faktisk aldrig været i tvivl om, at det ville gå den vej, siger Michael Juul Eriksen.

Straf lige på grænsen

Michael Juul Eriksen vurderer, at alle faktorer talte imod en udvisning af Jimmi Levakovic.

Ikke mindst den dømte familiefars stærke sociale bånd til Danmark modsat hans ringe tilknytning til Kroatien, hvor han har statsborgerskab, men kun har været under en kortvarig ferie som ung mand. Sproget taler han ikke.

- Der er også det argument, at retssystemet ikke har advaret ham om risikoen for at blive udvist, og at der i forhold til for eksempel hans onkel (Gimi Levakovic, red.) er tale om kriminalitet af langt mindre omfang og med en væsentlig lavere strafferamme. Havde der været tale om fire eller fem års fængsel, var det en anden sag, mener Michael Juul Eriksen.

I hele forløbet i Højesteret har han slået på, at to års fængsel, som også var straf-niveauet i landsretten, ligger lige på grænsen i forhold til en dom om udvisning.

- Det er også, hvad lovgiverne har meldt ud, påpeger forsvareren.

Nej til folkedomstolen

Michael Juul Eriksen har selv udtalt, at udvisningssagen var 'sidste udkald' for Jimmi Levakovic.

- Hvor meget skal han træde ved siden af, før han for alvor risikerer udvisning. Tyveri? En ny voldssag?

- Hvad der skal til, kan jeg ikke sige. Højesterets afgørelse er ingen fribillet. Selvfølgelig ikke. Men det vil altid være en konkret vurdering.

Jimmi Levakovic fotograferet i 2016 i forbindelse med udvisningssagen imod hans onkel Gimi 'Boss' Levakovic, som også slap for at blive sendt ud af Danmark. Foto: Jonas Olufson

Michael Juul Eriksen er glad for, at det ikke var 'folkedomstolen', som skulle tage stilling til, om han kunne forblive i det land, han er født og opvokset i.

- Jimmi Levakovic ville helt sikkert ikke vinde en folkeafstemning, erkender Michael Juul Eriksen, som mener, det ville være 'urimeligt', hvis hans klients baggrund i Levakovic-klanen og den store offentlige interesse for hans udvisningssag havde fået betydning:

- Det er personen, det drejer sig om. Ikke hans familiemæssige baggrund.

Ekstra Bladet ville gerne have haft en direkte kommentar fra Jimmi Levakovic. Men han ønsker ikke at udtale sig.

