Lettet over aflyst demonstration: - Paludan er en nar

Beboerne i området omkring Blågårds Plads i København har ikke meget tilovers for Stram Kurs-stifteren, Rasmus Paludan. Tirsdag nægtede politiet ham at demonstrere på pladsen

Den racismedømte islamkritiker Rasmus Paludan planlagde en demonstration på Blågårds Plads på Nørrebro i København tirsdag klokken 13.30.

Det afviste politiet, og Paludan og hans parti, Stram Kurs, fik ikke lov at demonstrere på pladsen i denne omgang. Det vækkede hurtigt glæde blandt beboerne.

- Det er jeg lettet over, så slipper vi for brand i gaden. Det er utrygt her, når der er uroligheder, sagde Tessa Hansen, der bor lige rundt om hjørnet fra pladsen og tirsdag formiddag var ude at gå tur med barnevognen.

- Han er så respektløs

Rasmus Paludan og Stram Kurs demonstrerede på stedet i søndags, og det resulterede i voldsomme uroligheder. Tessa forstår ikke, hvad det skal gøre godt for.

- Paludan er en nar. Man kan jo kun forvente, at der kommer reaktioner. Selvfølgelig blev det for meget i søndags, men det er hans ansvar. Han gør det jo kun for at provokere, han er så respektløs, sagde hun.

Den mening delte alle de beboere i området, som Ekstra Bladet talte med tirsdag formiddag, hvor politiet havde afspærret hele Blågårds Plads, da de havde fundet en granatlignende genstand.

Mens Rullemarie undersøgte den, var flere beboere strandede og kunne ikke komme ind i deres lejligheder bag politiets afspærring.

Fuckfinger fra gråhåret

Uden for Netto i Blågårdsgade stod tre ældre damer og en mand med deres indkøb fra dagligvarebutikken i poser stående på jorden.

- Jeg kan ikke komme ind igen. Det er noget fis, siger den ene nydelige, gråhårede dame, der støttede sig til sin indkøbstrolley, mens hun ventede på at komme ind til sit hjem bag afspærringen.

Hvad synes du om Rasmus Paludan og hans demonstrationer?

- Puhhh, sagde hun og rakte langemand frem til at akkompagnere lyden.

SE OGSÅ: Tulle kommer Paludan til undsætning

Hvordan har du det med, at demonstrationen er aflyst?

- Gudskelov. Hvorfor skal han stå her og smide med Koranen, spurgte hun og rystede på hovedet, mens en gråsprængt herre stemte i:

- Han skal ikke komme her og lave uro. Hvis han var kommet igen i dag, var jeg gået ned, og så havde jeg slået ham. Det mener jeg, sagde han.

Er det måden at gøre det på?

- Narj, det er det jo ikke, men nogen må jo gøre noget.

Holder sig væk fra demo

Da politiet rullede deres afspærringsstrimler sammen og forlod området igen tirsdag middag, myldrende det igen frem med lokale borgere

En af dem var Kamal Bel Hadj, der er vokset op tæt ved pladsen, men nu bor et andet sted på Nørrebro.

- Du skal jo have lov at ytre dig, men hvis du har angst for muslimer, skulle du da hellere tage og snakke med nogle af dem. Vi er jo ens. Vi er mennesker, sagde han.

- Balledemagerne skulle heller ignorere Paludan, så kunne han stå helt alene sammen med panserne og skabe sig, sagde Kamal Bel Hadj. Foto: Jonas Olufson

Han har generelt holdt sig langt væk, når Paludan har demonstreret.

- Han fortjener ikke min opmærksomhed. Det er jo det eneste, han er ude efter: opmærksomhed. Alle skulle hellere ignorere ham.

Mange beboere havde adskillige ufine gloser at putte på Paludan, men Kamal havde kun hovedrysten tilovers for den racismedømte islamkritiker.

- Paludan var måske sidst i køen, da der blev delt kærlighed ud, sagde Kamal med et smil.

- Total klovn

Andre havde dog flere sprogblomster at drysse ud over Rasmus Paludan.

- Han er en nar, en total klovn. Det er jo ren provokation, det giver slet ikke nogen mening, sagde Nina, der var ude at lufte sin hund på Blågårdsgade, der går på begge sider af pladsen.

- Jeg er vokset op her, og vi har det så godt med hinanden. Hvorfor skal der så komme sådan en klovn udefra? Jeg forstår det ikke, sagde hun, før hunden Sophie hev hende videre ned ad gaden.

Paludan og bøller burde betale

Længere nede ad Blågårdsgade bor Christopher Andersen, og han fik Stram Kurs' demonstration i søndags at mærke på egen krop.

- Jeg kunne mærke tåregassen, selvom vi havde vinduerne lukkede. Det kradsede i næsen og halsen, fortalte han.

Hvad synes du om Rasmus Paludans demonstrationer?

- Det er åndsvagt. Han skal selvfølgelig have lov til at sige, hvad han vil, men ikke på den måde, sagde Christopher.

Christopher Andersen havde weekendens uroligheder helt tæt på, da han bor i Blågårdsgade. Foto: Jonas Olufson

Han var især vred over, at Paludans demonstrationer koster samfundet mange penge.

- Jeg synes helt ærligt, at han og dem, der lavede balladen efter demoen, selv skulle betale for ødelæggelser og politiets udgifter, sagde Blågårdsgade-beboeren.

Hvordan har du det så med, at demonstrationen i dag er aflyst?

- Det er jeg virkelig glad for. Men det er jo kun i dag. Og kun lige her. Det bliver spændende at se, hvad der ellers kommer til at ske.

SE OGSÅ: Politi siger nej til endnu en Stram Kurs-demonstration