Levakovic-bande tiltalt for coronatogt

Anklagemyndigheden kræver Jimmi og Dollar Levakovic udvist i en omfattende sag om blandt andet coronasvindel, hjemmerøveri og tricktyverier mod ældre borgere.

Det fremgår af anklageskriftet mod dem og to andre af den berygede sigøjnerklan - henholdsvis Silvia Winther - tidligere Levakovic - og Santino Levakovic, som politiet mener har udnyttet covid-19 til et regulært coronatogt.

Hele 39 forhold er oplistet i sagen, hvor Jimmi, Dollar og Santino Levakovic blandt andet er tiltalt for samme dag - bevæbnet med med sprayflasker og en løgnehistorie om at skulle spritte af for corona - at forsøge at skaffe sig adgang hos ikke mindre end syv forskellige ofre forskellige steder på Midtsjælland for at stjæle.

Dollar Levakovic. Privatfoto

Det fremgår dog af tiltalen, at ofrene i de fleste tilfælde råbte op eller insisterede på at se legitimation, så gerningsmændene trak sig.

Samme modus - at møde op med mundbind og få adgang under påskud af at skulle spritte af i hjemmet - går igen gennem anklageskriftets i alt 16 coronaskærpende forhold.

10. maj udviklede det sig, ifølge politiet til et hjemmerøveri, hvor det samlede Levakovic-firkløver frarøvede en borger 3050 kroner. 'Det bliver værst for dig selv, hvis du ikke finder alle dine penge frem,' skal Silvia Winther have sagt, mens hun knyttede sin hånd og rystede den foran offeret.

Silvia Levakovic

Silvia Winther er også tiltalt adskillige tricktyverier på egen hånd, ligesom hun har kørt rundt uden kørekort. Det samme har både Jimmi og Santino.

Alle fire Levakovic'er har hele vejen igennem nægtet sig skyldige i anklagerne. Bliver de dømt, risikerer de dobbelt straf på grund af den nye covid-19-strafskærpelse.

Anklager: Meget groft Det er ikke første gang, at Dollar og Jimmi Levakovic er blevet krævet udvist. Men nu forsøger senioranklager Tina Christensen igen på vegne af anklagemyndigheden. - Det er prøvet før. Hvad er anderledes nu? - Vi nedlægger påstanden om udvisning, og så må retten tage stilling til den igen, selvom man har taget stilling til det en gang før. Vi mener, at udvisningspåstanden skal nedlægges, når der er tale om så grove overtrædelser, og man ikke er dansk statsborger, siger Tina Christensen. Silvia Winther og Santino Levakovic er danske statsborgere. - Hvordan vil du beskrive karakteren af sagen? - Vi karakteriserer det som meget groft, fordi det er begået mod ældre medborgere, og man har brugt covid19-epidemien som påskud til at komme ind i private hjem og stjæle. Så det anser vi som meget groft, siger Tina Christensen, som ikke forud for retssagen ønsker at sige, hvordan politiet kom på sporet af corona-banden. De mange ofre er alle ældre medborgere. De fleste er i 80’erne. Men der er også et offer i 90’erne. Udgangspunktet er, at de alle skal føres som vidner i sagen. - Det kan give udfordringer, fordi der er tale om forurettede, hvoraf nogen er svækkede på grund af alder. Men det er svært at sige på forhånd, hvordan det kommer til at gå, siger anklageren. - Der er rejst tiltale efter den nye corona-paragraf. Hvorfor har I valgt det? - Det har vi, fordi de er gået ind i private boliger under påskud af at komme fra noget hjemmepleje eller lignede kommunalt og under påskud af at skulle spritte af eller hjælpe på grund af covid19. Anklagemyndigheden har undersøgt, hvad lovgivers intentioner var, da man indførte corona-paragraffen §81d, som giver mulighed for at fordoble straffen. - Her bliver sådan noget som tricktyveri under påskud af at komme fra sundhedsmyndigheder og vejlede borgere om covid, nævnt specifikt. Og vi mener, at det er på det påskud, at de er kommet ind. - Hvad betyder det for din strafpåstand, at der er rejst tiltale efter §81d stk.1? - Udgangspunktet, når man bliver dømt efter straffelovens § 81 d, stk. 1, er, at straffen skal forhøjes til omkring det dobbelte i forhold til den straf, der ville være blevet fastsat af domstolene for tilsvarende overtrædelser, der ikke har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark. - Fastsættelsen af straffen vil dog altid bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige omstændigheder i sagen. Sagen er endnu ikke berammet, men ventes at køre over flere dage.