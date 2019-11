Levakovic-gangsters navnefidus: Nu hedder han Christiansen

Det er de færreste boligselskaber, butikker og borgere, der hører alarmklokkerne ringe, hvis de bliver præsenteret for gode, gamle danske efternavne som Hansen eller Christiansen.

Til gengæld vil de fleste med garanti rynke på næsen over efternavnet Levakovic.

Angelo Levakovic, der står bag flere grove forbrydelser, har nu taget efternavnet Christiansen. PRIVATFOTO

Og det udnytter flere medlemmer fra den kriminelle sigøjner-klan med det navn. Senest har Angelo Levakovic, der er nevø til sigøjnerbossen Gimi og søn af tricktyv-dronningen Diana, ifølge CPR skiftet det belastede navn ud med Christiansen.

33-årige Angelo har i lighed med resten af familien flere domme på straffeattesten. Han har tidligere begået vold, gaderøverier, bankrøveri, tyveri, ulovlig tvang og voldtægt. Sidste år blev Angelo, der er kroatisk statsborger, anholdt efter at have begået et indbrud i Vanløse med sin fætter Dollar.

Her ses Angelo ved siden af sin onkel sigøjnerbossen Gimi Levakovic eller Jimmi Boss, som han ynder at kalde sig selv. PRIVATFOTO

Angelos to mostre, hans bror og søster har også valgt at skifte deres efternavn. Silvia Levakovic, der tidligere er dømt for tricktyveri og røveri, tog for nogle år siden efternavnet Winther, mens hendes søster, Monika Petrovic, der har et hav af domme primært for tricktyveri, også har skiftet livligt. Først valgte hun at kalde sig Christina Hansen – siden har hun skiftet til Monika Hansen.

Så kriminel er Levakovic-søster: De ældres skræk

Monika blev for nylig anholdt og sigtet for adskillige forhold, herunder et tyveri i en BR-butik på Nørrebrogade, der udviklede sig til røveri, samt flere tricktyverier mod ældre borgere.

Danmarks mest kriminelle familie 1972 åbner Danmark armene for Dusi og Rubinka Levakovic og giver dem opholdstilladelse. De er begge døde i dag. 45 år senere har samtlige myndige medlemmer af familien over 18 år i tre generationer begået kriminalitet. I anden generation drejer det sig om syv nulevende – inklusive Monika Petrovic – og to afdøde. Nogle af dem hedder/hed Petrovic til efternavn. Fra denne generation er det kun Monika og hendes søster Silvia, der er danske statsborgere. I dag er der samlet over 55 familiemedlemmer i landet. Vis mere Luk

Angelos bror Leonardo Levakovic er også gået efter et forholdsvis klassisk dansk navn. Inden for det seneste år har han således taget navneforandring til Lorenzen. 36-årig Leonardo er tidligere idømt ubetinget fængsel for at køre rundt i en bil på svenske plader – og i 2016 fik han betinget fængsel, samfundstjeneste, bøder og frakendelse af førerretten i otte år for at køre bil, mens han var påvirket af hash, og for at råbe ’Sieg Heil’ mod politiet.

Trusler, chikane og tyveri: Levakovic-klan terroriserer helt nabolag

Leonardo og Angelos 28-årige søster Cinoni Levakovic har været endnu mere kreativ med sit navn.

Hun har således taget navneforandring til Chanel Sommer. Cinoni/Chanel er tidligere dømt for tricktyverier mod ældre svage borgere og for tyveri. Blandt andet har Ekstra Bladet tidligere beskrevet, hvordan hun sammen med sin mor, Diana, stjal en kostbar hund fra en lungesyg plejehjemsbeboer.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra de pågældende medlemmer af familien.

Nemt at skifte navn Alle med fast adresse i Danmark kan frit søge om at få ændret fornavn, mellemnavn og efternavn på borger.dk mod at betale et gebyr på 500 kroner. Der kan dog være visse begrænsninger i valg af navn. Eksempelvis er efternavne, der bæres af mere end 2000 personer, frit tilgængelige, mens man skal have samtykke, hvis det bæres af under 2000 personer. Kilde: Borger.dk.

Alle de vanvittige sager: Så vild er Levakovic-familien