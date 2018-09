Levakovic i retten igen-igen: Mor og søn anklaget for røveri

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Mor og søn - begge medlemmer af den berygtede Levakovicfamilie- sad tirsdag side om side på anklagebænken i Københavns Byret tiltalt for røveri.

Ifølge anklageskriftet udførte de to et butikstyveri om eftermiddagen 27. juli i år, som udviklede sig til røveri, da de blev opdaget i ugerningen.

Se også: Udvist Levakovic-gangster retur i Danmark: - Min mor er syg

Episoden fandt sted i det populære Stefanskvarter på Nørrebro, og ifølge anklageskriftet distraherede tiltalte Monika Petrovic ekspedienten, mens to ukendte gerningsmænd stjal skjorter for 2000 kroner.

Truede med tæsk

I samme omgang er Monika Petrovic' søn, Valentino, tiltalt for at have truet ekspedienten med ordene 'skal du have en på munden' eller lignende, da ekspedienten forsøgte at stoppe dem.

Levakovic-klanens nye fidus: Tager navneforandring

Mor og søn sad tæt op ad hinanden, mens først den ene og senere den anden afgav forklaring i sagen, hvor de nægter sig skyldige.

Her lød det samstemmigt, at de ganske rigtigt havde været til stede ved butikken, men at ingen af dem havde deltaget i tyveri eller røveri.

- For at være ærlig, så er jeg meget forvirret over det her. Jeg er næsten lige blevet løsladt, hvorfor skulle jeg lave et røveri sammen med min mor, lød det fra Valentino Petrovic, mens hans mor rystede støttende på hovedet og tilsluttede sig sønnens forklaring.

- Jeg mener stadig, at det er de to arabiske piger, der stod foran butikken, som har peget på os for at kunne løbe med det hele. Det mener jeg for at være helt ærlig, sagde Monika Petrovic.

Kræves fængslet

Lidt anderledes lød forklaringen fra butikkens ekspedient og medarbejder, der til retten fortalte, hvordan han rådvildt havde forsøgt at stoppe de to formodede tyveknægte, men opgav da han pludselig følte, at stemningen skiftede til en truende karakter.

- Det første manden siger til mig er, at jeg skal skride, og om jeg vil have nogle på munden, forklarede vidnet. .

Sagens anklager Rikke Kuhlmann kræver mor og søn fængslet for røveriet, men de to Levakovic-medlemmer måtte tirsdag vente på en afgørelse. Det skyldtes, at et vidne udeblev og sagen måtte udskydes til november.

Trusler, chikane og tyveri: Levakovic-klan terroriserer helt nabolag

I samme omgang besluttede retspræsidenten at løslade de to på grund at en lang varetægtsfængsling i sagen.

- Tak, tak, tak!, lød det jublende fra Valentino Petrovic efter kendelsen om løsladelse, inden han med sin mor forlod byretten.

Der forventes dom i sagen 12. november.