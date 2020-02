Levende begravet i kornsilo: Kone og børn får erstatning

Familien til en 34-årig ukrainsk landbrugsmedarbejder, der i 2017 omkom efter en arbejdsulykke på en gård ved Tølløse, får en mererstatning på 665.000 kroner efter dødsfaldet.

Mererstatningen udbetales, selv om Midt- og Vestsjællands Politi endnu ikke har besluttet, om der skal rejses en sag mod landmanden for brud på arbejdsmiljøloven, skriver fagbladet.

Det var 12. oktober 2017, at ukraineren mistede livet, mens han var på arbejde. Han var i gang med at fjerne spirende havre på korndyngen i en kornsilo, da han pludselig forsvandt. Det skete, da en luftlomme i kornet fik dyngen til at sunke sammen. Manden blev levende begravet og blev først gravet fri fire timer senere.

Forsikringsselskabet Topdanmark har betalt erstatningen for den sjællandske svineproducent, som udbetalte løn til ukraineren, da ulykken skete.

Flere fejl

Undersøgelsen af ulykken afslørede, at der ikke var styr på de advarselstavler på siden af kornsiloen, som blandt andet fortalte, at der kunne være luftlommer i kornet, og at man derfor ikke måtte gå ind i siloen. Arbejdstilsynet konstaterede få timer efter ulykken, at tavlerne nærmest 'var umulige at se'.

Desuden havde svineproducenten ikke udleveret en livline til manden, sådan som han burde, når der skal arbejdes oven på kornet i siloen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde i april 2018, at landmandens død på jobbet var at betragte som en arbejdsulykke efter arbejdsskadeloven. Det gjorde i første omgang, at enken fik tilkendt et skattefrit engangsbeløb på 165.500 kroner.

Senere slog Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fast, at enken og parrets to mindreårige børn på tre og otte havde ret til erstatning for tab af forsørger. Børnene fik hver tilkendt et skattepligtigt beløb på 1.959 kroner om måneden, indtil de fylder 18. Hustruen fik et skattepligtigt beløb på 5.877 kroner om måneden i en periode på tre år, skriver fagbladet.

Enke taknemmelig

Derudover har enken og børnene altså fået de 665.000 kroner, efter at enken har rejst et yderligere krav mod Topdanmark. Det var udsigten til en retssag, som gjorde, at Topdanmark valgte at indgå forlig. De 665.000 kroner fordeles med 657.000 kroner til enken samt 7000 kroner i tilskud til børnenes konfirmation.

- Selvfølgelig er jeg meget glad for, at det lykkedes mig at få denne erstatning. Den er meget vigtig for vores liv. Pengene vil blive brugt på børnene. Jeg er meget taknemmelig over for alle, som har hjulpet mig i denne sag, siger 33-årige Ekaterina Makarenko til Fagbladet 3F.

Chef for personskade i Topdanmark, Andreas Grønbæk, oplyser til Fagbladet 3F, at forliget skåner de pårørende for en lang og tung retssag.

- I den konkrete sag har det været i begge parters interesse at indgå et forlig. Derfor er der nu indgået et forlig med tilfredsstillende resultat for begge parter, skriver Andreas Grønbæk.