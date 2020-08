Lig fra kornmark skal obduceres

Intet tyder på, at manden har været udsat for en forbrydelse

Liget af den mand, der fredag blev fundet død i en kornmark på Munkholmvej i Tjebberup ved Holbæk, er endnu ikke endeligt identificeret. Det fortæller vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Lige blev fundet klokken 9.42 af en landmand, der var i gang med høstarbejdet.

Fredag blev der holdt et retslægeligt ligsyn, og først i starten af denne uge bliver liget obduceret.

Liget var i en slem forfatning, og alt tyder på, at manden har været død i længere tid. Det er også med til at vanskeliggøre en identifikation og fastlæggelse af dødsårsagen.

- Der er ikke noget, der tyder på, at han har været udsat for en forbrydelse, siger Bjørke Kierkegaard og uddyber, at de bygger det på det retslægelige ligsyn og de tekniske undersøgelser.

Se også: Mand fundet død i kornmark

Herunder om den ydre undersøgelse viser eksempelvis knivstik eller knust kranie, eller om liget eksempelvis er flyttet eller smidt på findestedet. Det er dog ikke noget, der tyder på, her.

Liget var påklædt, og han var også i besiddelse af noget, der giver politiet et fingerpeg om, hvem han er.

Bjørke Kierkegaard fortæller, at der er flere, der har ringet ind med forskellige personer, der er savnet, hvilket de sætter pris på

Men den endelige identifikation afventes altså stadig.